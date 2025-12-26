CAN 2025 : le Maroc se heurte à une défense de fer, le Mali ramène un point en or !

Le Maroc pensait faire un pas décisif vers la qualification. Mais face à un Mali solide, discipliné et courageux, les Lions de l’Atlas ont dû se contenter d’un match nul qui laisse des regrets.
Dès l’entame, les Marocains ont pris le contrôle des opérations. Maîtrise technique, possession haute, jeu combiné sur les côtés : tout semblait en place pour ouvrir le score. Pourtant, dans le dernier geste, la précision a manqué. Le centre complètement dévissé de Noussair Mazraoui a symbolisé cette soirée parfois brouillonne.
En face, le Mali n’a jamais rompu. Compact, bien organisé et parfaitement coordonné défensivement, le bloc malien a fermé les espaces et repoussé une à une les offensives marocaines. Les Aigles ont accepté de subir, mais toujours avec lucidité, cherchant par moments à piquer en contre.
Plus les minutes passaient, plus la frustration gagnait le camp marocain. Longtemps dominateurs, les hommes de Walid Regragui pensaient repartir avec les trois points. Mais ni la créativité ni l’adresse n’ont suffi pour faire la différence.
Ce nul laisse au Maroc le sentiment d’une occasion manquée. Il faudra désormais attendre le troisième match, face à la Zambie lundi, pour tenter d’assurer la qualification et éviter toute mauvaise surprise.
Pour le Mali, au contraire, ce partage des points vaut presque comme une victoire. Deuxièmes du groupe, les Aigles ramènent un résultat précieux, acquis grâce à une défense de fer et une grande solidarité. Lundi, ils affronteront les Comores avec ambition.
