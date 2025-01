CAN 2025 : Le Maroc et les Comores en tête d’affiche pour les matchs d’ouverture

Le tirage au sort tant attendu de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 s’est déroulé ce lundi 27 janvier à Rabat, marquant le coup d’envoi des préparatifs pour la compétition qui se tiendra en décembre 2025 au Maroc. Parmi les 24 équipes qualifiées, les groupes sont désormais connus, et le Maroc, pays hôte, affrontera les Comores lors des matchs d’ouverture.

C’est au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, le dimanche 21 décembre 2025, que débutera officiellement cette 35e édition de la CAN. « Nous allons tout faire pour ramener le trophée à Abidjan. Désolé pour les supporters marocains… », a déclaré Emerse Faé, sélectionneur de la Côte d’Ivoire, tenant du titre, dans une ambiance de défis amicaux. De son côté, le sélectionneur marocain, Walid Regragui, a affirmé : « Nous avons la chance de jouer à domicile, avec le meilleur public au monde. J’espère que cette hospitalité ne s’étendra pas au terrain ! »

La compétition s’étendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, avec six villes marocaines sélectionnées pour accueillir les rencontres : Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Agadir et Tanger. Après une phase de poules intense, les deux meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale, qui débuteront le 3 janvier. Les quarts de finale auront lieu les 9 et 10 janvier, suivis des demi-finales prévues le 14 janvier à Rabat et Tanger. La grande finale se jouera le 18 janvier à Rabat, tandis que le match pour la troisième place se déroulera la veille à Casablanca.

Voici la composition des six groupes pour cette édition prometteuse :

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

Groupe B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

Groupe F : Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique

Avec des stars comme Mustapha Hadji, Serge Aurier, Aliou Cissé et Joseph Yobo qui ont participé au tirage au sort, cette édition de la CAN promet d’être mémorable. Le Maroc, champion en 1976, espère décrocher un deuxième sacre à domicile, porté par son public. Face aux Comores pour les matchs d’ouverture, les Lions de l’Atlas auront l’occasion de débuter en force, marquant le début d’un mois de football passionnant.

Le rendez-vous est pris pour décembre 2025, où les plus grandes équipes africaines se disputeront le trophée tant convoité.

ANTUF Chaharane