CAN 2025 : l’Algérie domine le Burkina Faso et se qualifie, les Étalons gardent espoir

La rencontre décisive de la deuxième journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, à vu la victoire de l’équipe nationale d’Algérie, une victoire importante contre le Burkina Faso (1-0). Ce succès permet aux Fennecs de confirmer leur excellent début de tournoi et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.
Dans une atmosphère chaude au Stade Prince Moulay Hassan de Rabat, l’Algérie a empoché les trois points grâce à un but inscrit par Riyad Mahrez sur penalty à la 23ᵉ minute. Le capitaine algérien s’est montré implacable du point de réparation après qu’un défenseur burkinabé a commis une faute dans la surface.
Ce but, décisif dans le résultat final, illustre l’importance de l’expérience dans les grands rendez-vous internationaux. Mahrez, déjà déterminant lors du premier match, a encore une fois démontré qu’il est un leader sur lequel l’Algérie peut compter.
Le Burkina Faso n’a pas démérité. Malgré une possession parfois supérieure en seconde période et plusieurs occasions dangereuses, les Étalons n’ont pas réussi à trouver la faille. Leur plus proche opportunité est survenue lorsque Pierre Kaboré a vu sa tête heurter le poteau.
En défense, l’Algérie a tenu bon. Le bloc algérien, bien organisé, a résisté aux assauts burkinabés et a su gérer la pression dans les dernières minutes du match.
Avec ce succès (deux victoires en deux matches), l’Algérie se hisse en tête du groupe E et valide officiellement sa qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Ce résultat est d’autant plus significatif que, lors des deux dernières éditions du tournoi, les Fennecs avaient échoué à sortir des phases de poules.
De son côté, le Burkina Faso devra batailler lors de sa dernière rencontre de groupe pour espérer décrocher la seconde place qualificative.
Solidité défensive : L’Algérie a montré une grande discipline tactique, limitant les espaces et maîtrisant les temps forts adverses.
Capacité à concrétiser les opportunités : Dans ce type de matchs serrés, transformer une occasion en but fait souvent toute la différence et c’est ce qu’a fait Mahrez.
Qualification acquise : En remportant ses deux premiers matches, l’équipe algérienne s’assure une place en phase à élimination directe, ce qui représente un objectif majeur pour l’équipe.
Said Hassan Oumouri
