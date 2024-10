CAN 2025 : La Sélection Comorienne dévoilée pour affronter la Tunisie

L’entraîneur de l’équipe nationale des Comores, Stefano Cusin, a révélé la liste tant attendue des joueurs retenus pour les prochains matchs de qualification de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 contre la Tunisie. Ce dévoilement, très attendu par les passionnés de football comorien, a mis en lumière des absences notables, mais aussi l’arrivée de jeunes talents prometteurs.

Le capitaine emblématique des Coelacanthes, Youssouf M’Changama, sera le grand absent de cette sélection, en raison d’une blessure contractée lors de son dernier match en club. Son absence, ainsi que celle d’El Fardou Ben Mohamed, pilier de l’attaque comorienne, crée un vide au sein de l’équipe. L’attaquant vedette manque à l’appel, tout comme Raimane Daou et Ibrahim Djoudja, deux joueurs qui avaient brillé lors des précédents regroupements mais sont contraints au forfait pour cette campagne de qualification.

Malgré ces absences, l’entraîneur Stefano Cusin a choisi de transformer cette situation en une opportunité. Il a fait appel à de jeunes joueurs pour renforcer l’équipe et apporter de nouvelles dynamiques. Parmi les nouveaux visages figurent Naïmoune Assane et Rémy Vita, deux jeunes talents récompensés pour leurs performances en club. Naïmoune évolue dans le championnat local tandis que Vita fait ses preuves en France. Leur entrée dans l’équipe nationale marque un tournant et leur offre l’occasion de montrer leur valeur sur la scène internationale.

Bien que Cusin mise sur la jeunesse, il n’a pas pour autant délaissé l’expérience. Des joueurs tels que Faïz Selemani et le gardien Ali Ahamada sont maintenus dans l’effectif, apportant leur expertise et leur solidité à une équipe en quête d’équilibre. Le choix du sélectionneur illustre une stratégie fondée sur un mélange d’expérience et de fraîcheur, un cocktail indispensable face à l’adversité qui attend les Coelacanthes.

Les Comores se préparent à affronter la Tunisie les 11 et 15 octobre prochains pour les 3e et 4e journées des éliminatoires. La sélection tunisienne, redoutable et habituée des compétitions continentales, est un adversaire de taille. Cependant, les Coelacanthes ne sont pas étrangers aux défis et comptent bien prouver leur capacité à rivaliser au plus haut niveau.

Ces rencontres seront décisives pour la campagne de qualification des Comores, qui ambitionnent une deuxième participation à la phase finale de la CAN, après leur exploit en 2021. Rappelons que les deux nations se sont déjà affrontées à trois reprises, avec un bilan largement en faveur des Tunisiens.

Pour les supporters comoriens, cette sélection est une source d’espoir. L’intégration de jeunes joueurs, conjuguée à l’expérience des cadres maintenus dans l’équipe, ravive les ambitions d’une qualification historique. La préparation de l’équipe débutera cette semaine avec un stage intensif, tandis que le pays tout entier attend avec impatience ces deux rencontres cruciales.

