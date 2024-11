CAN 2025 : Dernier duel entre les Comores et Madagascar

Le 18 novembre 2024, les sélections nationales des Comores et de Madagascar croiseront le fer lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Ce derby de l’océan Indien se tiendra au stade El Hoceima, au Maroc, avec un coup d’envoi prévu à 20 heures (heure locale).

Déjà qualifiée pour la phase finale de la CAN 2025, l’équipe des Comores aborde ce match avec sérénité et confiance. En revanche, Madagascar, éliminé de la course après une défaite face à la Tunisie le 14 novembre, jouera cette rencontre sans pression, avec pour seul objectif de sauver l’honneur.

Le quatuor arbitral, dirigé par le Soudanais Mahmood Ali Mahmood Ismail, aura la lourde tâche de veiller à la bonne tenue de ce derby régional, toujours disputé avec intensité.

Pour les Comores, cette rencontre dépasse le simple cadre des éliminatoires. Elle représente une opportunité de confirmer leur montée en puissance sur la scène africaine. De plus, battre Madagascar, une équipe qui leur a souvent causé des difficultés par le passé, serait un symbole fort de leur progression.

L’entraîneur des Cœlacanthes, Stéphane Cusin, a annoncé son intention de faire tourner son effectif, en offrant du temps de jeu à certains remplaçants. Cette décision, loin d’être un signe de relâchement, s’inscrit dans une stratégie visant à préparer au mieux la phase finale de la CAN. « C’est une manière de tester la profondeur de notre groupe tout en restant compétitifs », a-t-il expliqué.

Un défi pour Madagascar

Du côté malgache, l’objectif sera de quitter la compétition avec dignité. Bien que leur élimination soit actée, les Barea espèrent offrir une performance solide pour raviver la flamme chez leurs supporters et prouver qu’ils restent une équipe redoutable.

Un public comorien plein d’espoir

Les supporters comoriens, confiants mais passionnés, espèrent une victoire pour mettre fin à la domination historique de Madagascar dans leurs confrontations directes. Une victoire renforcerait leur fierté nationale et soulignerait les progrès remarquables de leur équipe ces dernières années.

Alors que les projecteurs se braquent sur le stade El Hoceima, les regards sont tournés vers cette rencontre qui, bien qu’inégale en termes d’enjeux, promet un spectacle captivant entre deux rivaux de l’océan Indien.

ANTUF chaharane