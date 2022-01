Cameroun VS Comores : première réaction du FCC après les tests positifs

Actuellement à Douala pour le tirage au sort des matchs de barrage zone Afrique pour la coupe du monde 2022 au Quatar et les éliminatoires de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d’Ivoire, j’ai pu m’entretenir durant quelques minutes avec le président de la Fédération de Football des Comores, Said Ali Said Athouman, après l’annonce des cas de Covid dans l’effectif des Coelacanthes, voici sa réaction :

« C’est un coup dur, très dur pour nous, et je dois t’avouer que ma réaction a été très vive, comme rarement il m’arrive de le faire, mais c’est une réaction avant tout humaine et je vais mettre tout mon énergie, en tant que président, pour que nous puissions avoir la possibilité de refaire les tests. Je ne remets nullement en cause les résultats d’autant plus que c’est une structure indépendante de Dubaï (Unilab) qui est en charge de les faire auprès de toutes les équipes mais on est pas non plus à l’abri d’une erreur. D’ailleurs, lors du dernier match, Ahmed Mogni qui avait été testé positif, 48H avant le match contre le Ghana, était testé négatif 24H plus tard et nous avons dû faire une batterie de tests médicaux, imposée par la CAF, nécessaires pour valider ce résultat. Et c’est comme ça qu’il a pu prendre part au match avec le résultat qu’on connait puisqu’il a été doublement butteur. »

Concernant la question sur le cas « épineux du gardien » puisqu’à l’heure actuelle Les Comores n’ont plus dans l’effectif un gardien de but valide pour occuper le poste, Ben Salim Boina étant blessé et les deux autres gardiens testés positifs, le président m’a confirmé que le règlement actuel ne permettait pas un remplacement de joueur après le premier match mais étant donné le caractère exceptionnel, au niveau sanitaire, dans lequel se déroule cette compétition, il e s’interdît pas d’interpeller l’instance faîtière du football africain sur ce cas bien précis. Il nous reste à espérer que l’homme fort du football comorien puisse être entendu. Affaire à suivre !

Ben Amir Saandi