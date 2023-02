CAF: Une inspection débute dès ce vendredi dans des stades en Afrique

Pour le moment plus de 20 pays en Afrique n’ayant plus de stade répondant aux critères de la CAF seront obligés de jouer la 3ème ou 4ème journée des éliminatoires de la CAN en dehors de leurs pays.

Toutefois, les coelacanthes des Comores sont toujours en attente car des travaux sont en cours pour la mise en normalité du stade Malouzini puis attendre une inspection pour la décision finale.

Selon le directeur du stade Malouzine, le ministre des sports Mr Djaanfar Salim Allaoui déploie ses efforts pour que ce stade soit prêt avant l’inspection de la CAF.

Parmi les exigences de la confédération africaine de football (CAF) il y a ;

– Installation des sièges individuels pour les spectateurs

– Locaux de premiers secours

– Des sièges individuels VIP répondants aux nnormes

– Une entrée et une sortie dédiées aux VIP/VVIP dans le stade

– Zone de travail pour la presse qui doit être couverte et occuper une position centrale ( + Prises et WiFi) et une entrée dédiée aux médias depuis l’extérieur

– Une salle d’antidopage très adéquate

– Une salle l’infirmerie bien équipée pour les joueurs, les officiels et dotée de matériels sanitaires exigés par la CAF

– Une salle de conférence de presse bien équipée et réorganisée qui répondra aux normes de la CAF.

– mise en normalité de la pelouse

Ces derniers temps, le ministre des Sports estime que les travaux sont en bonne voie et espère que les coelacanthes vont accueillir les éléphants ivoiriens aux Comores.

Houssamidineben Ahmed