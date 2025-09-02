Burkina Faso : l’homosexualité désormais un crime passible de 5 ans de prison

Au Burkina Faso, une nouvelle étape législative suscite un vif débat. Le lundi 1er septembre, l’Assemblée législative de transition a adopté à l’unanimité une loi criminalisant les pratiques homosexuelles. Désormais, celles-ci sont passibles de deux à cinq ans de prison et d’amendes, selon les précisions du ministre de la justice, Edasso Rodrigue Bayala, lors d’un reportage diffusé sur la télévision nationale. Pour les étrangers, la sanction se traduira par une expulsion du pays.
Jusqu’ici, le Burkina Faso ne disposait pas de législation ciblant spécifiquement les personnes homosexuelles. Celles-ci vivaient toutefois dans une grande discrétion, dans ce pays ouest-africain marqué par un climat social et politique tendu. L’adoption de cette loi marque donc un tournant juridique, alignant le Burkina Faso sur d’autres États africains qui ont récemment durci leurs positions sur la question des orientations sexuelles.
L’Assemblée législative de transition, composée de 71 membres non élus, agit comme Parlement depuis le coup d’État de septembre 2022. À sa tête, le capitaine Ibrahim Traoré, 37 ans, qui dirige le pays depuis qu’il a pris le pouvoir par la force. L’unanimité du vote traduit le consensus des autorités de transition autour d’une orientation politique conservatrice.
Si la mesure est présentée par ses promoteurs comme une réponse aux « valeurs sociales » du pays, elle risque de susciter de vives critiques sur la scène internationale, notamment en matière de droits humains. Pour les associations de défense des libertés individuelles, cette criminalisation pourrait accroître la stigmatisation et rendre encore plus difficile la vie quotidienne des minorités sexuelles au Burkina Faso.
