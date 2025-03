Ibrahim Abdou Chakour s’éteint en pleine prière : une fin bénie pour un homme respecté

Ce vendredi soir, au sixième jour du mois sacré de Ramadan aux Comores , Ibrahim Abdou Chakour, connu sous le nom d’Ibrahim Makine, a rendu son dernier souffle en pleine prière de Tarawih, au sein de la mosquée de Maoueni ya Mboudé. Son décès soudain a bouleversé tout le village , qui se souvient d’un homme exemplaire, respecté et aimé de tous.

Homme de cœur, il était connu pour sa bonté, sa générosité et son profond respect envers autrui. Tout le monde s’accordait à dire qu’il était l’un des jeunes les plus doux et les plus respectueux de sa génération. Son parcours a marqué les esprits, depuis les terrains de football des années 90 où il s’est fait connaître, jusqu’à son rôle de chauffeur de transport en commun. Pendant des années, il a servi étudiants, commerçants et fonctionnaires avec rigueur et bienveillance, sans jamais le moindre désaccord avec qui que ce soit.

Avec le temps, il a laissé les transports en commun pour se consacrer à l’entrepreneuriat. Dans le domaine de la construction et du mobilier, il s’est imposé comme un homme d’affaires dynamique et respecté, dont la crédibilité et l’intégrité étaient unanimement reconnues. Malgré son succès, il est toujours resté humble et proche des siens.

Loin des disputes politiques et des tensions inter-villageoises, Ibrahim Makine était un modèle de sagesse et d’unité, un homme de référence pour toute une région. Sa disparition en pleine prière, en ce mois béni, est perçue par beaucoup comme un signe divin, celui d’un homme promis aux jardins du paradis.

Son enterrement aura lieu ce samedi 8 mars 2025 à Maoueni, à 9h du matin. Que Dieu lui accorde une fin bénie et l’accueille en Son paradis.

Misbah Said