En ce jour de la fête de l’Aid, Bousculade à Volovolo pour Acheter un Peu de Viande pour le Mahitimiyo.

Un seul bœuf pour tout le marché, selon notre correspondant, il n’y aura plus de viande d’ici 1h. Il n’y a pas non plus de viande congelée ni à Volovolo ni au petit marché depuis hier.



Le lait caillé, essentiel pour ce rituel est introuvable.

Photo de Mdjomba Soule

