Bonne nouvelle à Mohéli : plus besoin d’aller à Moroni pour obtenir une carte d’identité ou un passeport

Les habitants de Mohéli peuvent désormais effectuer leurs demandes de carte nationale d’identité et de passeport directement sur l’île, sans avoir à se déplacer jusqu’à Moroni. Une avancée administrative saluée par la population, même si des efforts restent à faire pour réduire les délais de délivrance.

Pendant des années, obtenir une pièce d’identité ou un passeport signifiait pour de nombreux Mohéliens un voyage coûteux et parfois compliqué vers la capitale. Entre les frais de transport, l’hébergement et les contraintes liées aux déplacements inter-îles, ces démarches représentaient souvent un véritable parcours du combattant.

Depuis quelques mois, la situation a changé. Les demandes peuvent désormais être déposées directement à Mohéli, notamment dans les locaux de la Police nationale à Fomboni. Cette mesure permet aux usagers d’économiser du temps et de l’argent, tout en simplifiant considérablement leurs démarches administratives.

Dans les files d’attente, plusieurs citoyens se disent satisfaits. Certains affirment avoir obtenu leur carte d’identité en une semaine seulement. Des candidats aux examens nationaux ou des personnes revenant de l’étranger soulignent le soulagement de ne plus être obligés de se rendre à Moroni pour renouveler leurs documents.

Cependant, tout n’est pas encore parfait. Plusieurs usagers continuent de signaler des délais parfois longs pour la délivrance des cartes d’identité et des passeports. Le cas de Nourlhouda Chamsdine illustre ces difficultés. Sa demande de renouvellement de carte d’identité, déposée fin janvier 2026, n’a été traitée qu’au mois d’avril. Entre-temps, elle a manqué l’opportunité de déposer un dossier dans le cadre du programme « Force Jeune » du ministère de l’Agriculture.

Du côté des passeports, certains demandeurs évoquent également plusieurs semaines d’attente avant de recevoir leur document.

La principale explication réside dans le fait que l’impression des cartes d’identité et des passeports n’est pas encore réalisée à Mohéli. Les données collectées sur l’île continuent d’être transmises à Moroni, où les documents sont produits avant d’être renvoyés à leurs propriétaires.

Malgré ces limites, la réforme constitue une avancée importante pour les habitants de Mohéli. Si les autorités parviennent à réduire les délais et à permettre à terme l’impression des documents directement sur l’île, cette mesure pourrait véritablement transformer l’accès aux services administratifs pour la population.

Said Hassan Oumouri