Blocage de l’ONICOR : la défaillance d’une société d’État inquiète le secteur privé, plusieurs milliards envolés

La tension est montée d’un cran ce lundi à Moroni, où plusieurs commerçants ont manifesté devant les locaux de l’Office national d’importation et de commercialisation du riz (ONICOR). En cause, des sommes considérables engagées depuis plus de deux ans pour l’approvisionnement en riz, qui n’ont toujours pas été remboursées.
Selon plusieurs témoignages concordants, les opérateurs économiques affirment avoir été sollicités par l’office pour verser des fonds, avec la promesse imminente de l’arrivée d’un bateau chargé de marchandises. Deux ans plus tard, ni riz livré, ni argent restitué. Le montant total en jeu dépasserait le milliard de francs comoriens, mettant en difficulté de nombreux acteurs du secteur privé.
Face à ce qu’ils qualifient désormais de tromperie, les commerçants dénoncent un manque total de transparence et une gestion jugée défaillante. « Où est passé cet argent ? », s’interrogent-ils, pointant du doigt l’absence de communication officielle crédible depuis le début de cette affaire.
Ce lundi, dans un geste symbolique mais fort, les manifestants ont bloqué l’entrée de l’ONICOR pour exiger des réponses concrètes. Cette mobilisation traduit un profond ras-le-bol et une perte de confiance envers une société d’État censée garantir la sécurité alimentaire du pays.
Au-delà du préjudice financier, cette affaire soulève une question essentielle, celle de l’exemplarité et de la responsabilité des institutions publiques.
IBM
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