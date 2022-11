Bientôt aux Comores ? Air France annonce l’ouverture de nouvelles lignes dans la région

Actuellement Air France vole vers Tana quatre fois par semaine, la fréquence passera à 5 vols à partir de l’été prochain 2023 (il s’agit de l’été « métropolitain », juin juillet et août). La compagnie mettra en service sur cette route le nouvel Airbus A 350-900.

L’autre nouveauté est le retour d’Air France à Dar-es-Salaam, qui était desservi par la compagnie sœur KLM depuis Amsterdam. Les vols de Paris vers Dar es Salaam, 3 fois par semaine, passeront par Zanzibar. L’aéroport de Zanzibar est en plein boom ; quelques mois après l’inauguration d’un troisième terminal on se rend compte qu’il atteint déjà 1 million et demi de passagers et qu’il faudra en construire un quatrième.

Les fréquences sur Nairobi sont également augmentées, il y aura un vol quotidien à partir du mois de juin prochain.

Mayotte la 1ère

Titre Comores infos

