BEPC 2025 : Anjouan sur la voie de l’excellence

À Anjouan, la session 2025 du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) laisse entrevoir un vent d’espoir pour de nombreux collégiens et leurs familles. Les premiers résultats publiés après les épreuves du premier groupe indiquent un taux d’admission de 43,65%. Un chiffre déjà supérieur à celui des années précédentes à la même étape, mais qui devrait encore grimper : après les oraux du second groupe, le taux de réussite global pourrait dépasser les 68%.

Parmi les 5085 candidats inscrits à l’examen, 4955 ont effectivement composé, soit une participation remarquable de 97,4%. Seuls 130 élèves étaient absents lors des épreuves. Une organisation saluée par le directeur de l’Office régional des examens et concours (Orec), Nadhufdine Youssouf, qui a affirmé que « les épreuves et l’ensemble du processus se sont bien déroulés. »

Parmi les établissements qui tirent leur épingle du jeu, l’école privée Tchepe School brille de manière exceptionnelle avec un taux de réussite de 100% pour les élèves ayant passé les deux groupes. Une performance saluée par son responsable, Mohamed Ali : « Nous sommes fiers de nos élèves et de leurs enseignants. Nous partageons cette victoire avec les élèves et leurs parents. »

Les données montrent des écarts significatifs selon les centres d’examen. À Mutsamudu, sur 984 candidats, 53,25% ont été admis d’office et 13,82% sont admissibles aux oraux. Si ces derniers réussissent, le taux pourrait atteindre 67%.

À Domoni, le taux de réussite est de 60,89%, avec un nombre élevé (29,27%) de candidats devant passer le deuxième groupe, un indicateur positif si l’on considère leur potentiel à décrocher le diplôme.

Dans d’autres centres, les résultats varient, certains affichant des taux plus modestes, mais l’ensemble reste dans une dynamique encourageante.

Le président de jury, Inspecteur Nyandhui, a salué les efforts des lauréats tout en adressant un message fort aux recalés : « Redoublez d’efforts, ne baissez pas les bras. Ce n’est qu’une étape. » Il estime que les résultats globaux sont « encourageants » et que la seconde phase de l’examen permettra de valoriser davantage d’élèves.

IBM