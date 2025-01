Bénin 2026 : Kémi Séba, le Panafricaniste Défiant le Système, se Lance dans la Course Présidentielle

Kémi Séba, figure emblématique du panafricanisme, a officiellement déclaré sa candidature à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. Dans une vidéo diffusée le 5 janvier 2025 sur ses réseaux sociaux, il a dénoncé avec virulence la gouvernance actuelle de Patrice Talon, tout en annonçant une stratégie inédite pour contourner les barrières imposées par le code électoral béninois.

Dans son discours, l’activiste a dressé un tableau sombre de la situation sociale au Bénin, évoquant une crise sans précédent frappant les couches populaires : Le Bénin connaît une crise sociale sans précédent, une crise sociale qui favorise les plus riches pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans des conditions qui dépassent l’entendement. »

Il a également accusé le président en place de privilégier les intérêts des entreprises occidentales au détriment des opérateurs économiques locaux, qu’il juge surtaxés et marginalisés.

Le code électoral béninois stipule que tout candidat à la présidentielle doit être présenté par un parti politique et obtenir le parrainage d’au moins 28 élus. Cette exigence complique la tâche de Kémi Séba, qui, jusqu’à présent, n’est pas affilié à une formation politique disposant de cette capacité. Face à ces obstacles, il envisage trois options :

1. Le soutien du parti d’opposition Les Démocrates, dirigé par l’ancien président Boni Yayi, seule formation capable de fournir le nombre de parrainages requis.

2. La création d’une grande coalition pour exiger une révision du code électoral, qu’il considère comme un outil destiné à exclure les opposants authentiques.

3. L’Opération Jéricho, une initiative reposant sur trois piliers : mobilisation populaire, contestation massive et prise de responsabilité des forces locales susceptibles de provoquer un changement.

Kémi Séba a conclu son allocution en lançant un appel symbolique et déterminé : un Bénin libre ou la mort , Nous vraincrons

Avec ce slogan percutant, il réaffirme son engagement total envers une politique souverainiste et panafricaniste, se positionnant comme une alternative radicale face au système en place.

L’élection présidentielle de 2026, précédée par les municipales et les législatives, s’annonce cruciale pour le Bénin. Le président actuel, Patrice Talon, ayant affirmé à plusieurs reprises qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, le scrutin devrait ouvrir une nouvelle ère politique. Le dépôt des candidatures est prévu pour octobre 2025, laissant encore quelques mois à Kémi Séba pour affiner sa stratégie et rallier des soutiens à sa cause.

Si sa candidature est validée, cette élection pourrait marquer un tournant historique, avec un candidat issu de la société civile déterminé à défier l’ordre établi et à imposer un projet de rupture radicale pour le Bénin.

SAID Hassan Oumouri