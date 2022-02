BEN Boina Salim accueilli en héros au siège de l’AGK import.

Cet après-midi du lundi 31 janvier, le PDG de la société AGK import Amine Kalfane et toute le personnel ont reçu le héros des Coelacanthes le gardien de but de l’équipe nationale des Comores Ben Boina, pour lui témoigner et lui faire comprendre, ainsi qu’à toute l’équipe nationale, de toute leur gratitude pour le parcours exceptionelle réalisé lors de la coupe d’Afrique des nations 2021.

” Je tenais au nom de toute l’équipe AGK à saluer le parcours exceptionnel que vous avez réalisé durant la CAN 2021 malgré les nombreuses embûches qui vous ont été tendus. Vous nous avez tous rendu fier, fière d’être comorien. Vous avez défendu les couleurs de notre pays avec vaillance jusqu’au bout, la tête haute.

vous avez réussi à attirer la sympathie et l’admiration de toute la planète .

Grâce à vous notre pays est aujourd’hui connu de tous et cela ouvrira à tous de nombreuses portes, vous êtes donc les meilleurs ambassadeurs de nos couleurs et de notre pays dans le monde.

Nous manquions de héros, nous en avons aujourd’hui à travers vous”, a exprimé le PDG de AGK.