Beit-Salam accueille l’ambassadeur chinois : cap sur la lutte contre la pauvreté

La diplomatie entre Pékin et Moroni vient de franchir une nouvelle étape. Hier, à Beit-Salam, le président Azali Assoumani a accueilli le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine aux Comores, Huang Zheng, lors de la cérémonie de présentation de ses lettres de créance. Cet événement officialise le début de sa mission diplomatique dans l’archipel.
Arrivé le 4 août, le diplomate chinois a salué « l’accueil chaleureux » réservé par les autorités comoriennes. Il a souligné la solidité des relations entre les deux nations, qu’il a qualifiées de « fraternelles et amicales ». Celles-ci reposent, selon lui, sur « une volonté commune de bâtir un avenir meilleur », reprenant les propos du président Xi Jinping et d’Azali Assoumani.
Huang Zheng a annoncé que son mandat s’inscrira dans la continuité des engagements pris lors du sommet sino-africain de 2024. « Nous allons appliquer les six grandes propositions et les dix actions de partenariat avancées par les deux chefs d’État », a-t-il précisé, affirmant que la lutte contre la pauvreté sera sa priorité.
« La Chine a réussi à éradiquer la pauvreté et veut partager son expérience avec les Comores. Nous accompagnerons la réalisation du Plan Comores Émergent à l’horizon 2030 », a-t-il ajouté. Pékin entend également soutenir le développement maritime et la valorisation des atouts géographiques de l’archipel.
De son côté, le conseiller diplomatique Djaé Ahamada Chanfi a rappelé l’ancienneté des liens sino-comoriens : « La Chine fut le premier pays à reconnaître l’indépendance des Comores en 1975. Cette année, nous célébrons 50 ans de relations diplomatiques. » Il a aussi souligné le rôle de Pékin dans des projets emblématiques tels que le Palais du Peuple ou le stade de Malouzini.
Avec cette nouvelle nomination, Pékin et Moroni affichent leur volonté de renforcer un partenariat stratégique fondé sur la solidarité et le développement partagé.
