Bac 2024 : Les elèves comoriens face à Leur destin.Bonne chance à tous!

Les épreuves écrites du baccalauréat 2024 ont démarré hier, le 13 juillet, aux Comores. Cette année, un total de 13 383 candidats se sont inscrits pour passer cet examen crucial, marquant une étape significative dans leur parcours éducatif.

Les préparatifs pour ces examens ont été méticuleusement organisés, et des mesures de sécurité strictes sont en place pour prévenir toute forme de fraude. Les autorités ont clairement indiqué que les sanctions pour tricherie sont sévères, avec des peines pouvant aller de un à cinq ans de prison, afin de maintenir l’intégrité de l’examen.

En anticipation de ces épreuves écrites, une épreuve facultative de dessin a été organisée le 11 juillet, offrant aux étudiants une opportunité de démontrer leurs talents artistiques dans un contexte plus relâché. Les épreuves écrites, quant à elles, se tiendront jusqu’au 16 juillet.

Une fois ces examens terminés, les épreuves du BEPC suivront, débutant avec 12 808 candidats inscrits à l’échelle nationale. Cette période d’examens est donc cruciale pour le système éducatif comorien, chaque étape étant déterminante pour l’avenir des jeunes participants.

Alors que les épreuves du baccalauréat ont commencé, les candidats, leurs familles, et les éducateurs espèrent que les mois de préparation porteront leurs fruits, menant à des résultats fructueux et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités académiques et professionnelles pour les étudiants.

ANTUF Chaharane