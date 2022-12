Les 22 jours à l’étranger ont eu raison du président Azali Assoumani ce soir à place Badjanani à Moroni. Son excellence Azali s’est endormi lors du Madjilis de Kahtwan Saïd Ibrahim à Moroni, place Badjanani.

Le président Azali Assoumani est fatigué, il faut dire qu’il a presque fait le tour du monde avec sa délégation.

