Azali présent à Dakar malgré les manœuvres de Said Larifou

Ce 1er décembre 2024, le président comorien Azali Assoumani participe à Dakar à la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, à l’invitation de son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Cette cérémonie, qui honore la mémoire des tirailleurs africains tués en 1944 par l’armée coloniale française, symbolise l’engagement des pays africains à préserver une mémoire partagée.

Cependant, la présence d’Azali Assoumani suscite des réactions mitigées. Said Larifou, opposant politique comorien et proche de certains cercles sénégalais, et très proche d’Ousmane Sonko, aurait tenté d’empêcher cette invitation, en organisant une conférence de presse pour dénoncer la dictature aux Comores et l’assassinat de Fanou. Malgré ces efforts, l’invitation a été maintenue, marquant la priorité accordée par Dakar à la continuité des relations bilatérales et à l’événement mémoriel historique.

Misbah Saïd