Azali ne cherche pas à réconcilier les comoriens, selon le porte-parole de l’opposition

Invité à se prononcer sur la participation ou non de l’opposition au dialogue nationale prôné par le chef de l’État Azali Assoumani, le porte-parole de l’opposition Abdou Razak Razida n’a pas mâché des mots et a dévoilé les supposées vraies intentions du président de la république: ” Non, il ne veut pas un dialogue nationale. Il ne cherche pas à réconcilier les comoriens et les comoriennes. Il cherche uniquement un moyen de s’éterniser au pouvoir. Dis moi où sont passées les 400 pages du livre qui avait englobé toutes les propositions dégagées lors des assises nationales qu’il a organisé en 2018.

C’est le même jeu ” a t il expliqué avant de s’indigner de la vie chère qui frappe les Comores: ” on ne peut pas attendre jusqu’à 2024. Les comoriens ne tiendront pas. La vie devient de plus en plus chère dans ce pays. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui mendient dans les rues “, Razida sur fcbk fm