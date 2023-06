Azali, le président de l’Union africaine soutient le Mali dans sa transition démocratique

Le président de l’Union des Comores et président en exercice de l’Union africaine (UA), le colonel Azali Assoumani, a exprimé son soutien à toute décision souveraine de l’État et du peuple malien, selon les déclarations faites par Hamada Madi, ancien Premier ministre et conseiller diplomatique du président comorien. Madi a transmis ce message lors d’une rencontre avec le colonel Assimi Goïta, président de la Transition au Mali, à Bamako.

Hamada Madi a déclaré que le président Azali Assoumani prévoyait de se rendre au Mali après le référendum en cours afin de prendre connaissance des derniers développements dans le pays, notamment la montée en puissance des forces armées de défense et de sécurité. Cette visite aura également pour but de soutenir les autorités maliennes et le peuple malien dans leur nouvelle dynamique.

Le diplomate comorien a souligné que le président en exercice de l’Union africaine soutiendrait toute décision souveraine prise par l’État malien et le peuple malien. Il a également précisé que le président Azali Assoumani prévoyait de se rendre ensuite au Burkina Faso et en Guinée pour discuter de la même question.

La suspension du Mali au sein de l’Union africaine, décidée le 1er juin 2021 en raison du coup d’État du 24 mai 2021, avait été conditionnée par le retour du pouvoir à des autorités civiles. Ainsi, la levée des sanctions infligées au Mali était tributaire du respect de cette condition.

Dans le cadre de sa transition, le Mali organise actuellement un référendum constitutionnel qui se tiendra le 18 juin. Cette étape importante permettra au peuple malien de décider des orientations futures de leur pays.

Hamada Madi s’est félicité de la réceptivité et de la détermination du colonel Assimi Goïta lors de leur rencontre, affirmant qu’il en informerait le président de l’Union africaine. Ces déclarations témoignent de la volonté de l’Union africaine de soutenir le Mali dans sa transition démocratique et de promouvoir la stabilité dans la région.

La visite du président Azali Assoumani au Mali sera donc un moment clé pour renforcer les liens entre les deux pays et pour témoigner du soutien de l’Union africaine à la démarche entreprise par le peuple malien dans cette période cruciale de son histoire.

Soibah Said