L’opération spéciale Wambushu, visant à expulser les Comoriens de l’île de Mayotte, a repris son cours, malgré les complications initiales entre le président français Emmanuel Macron, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le président comorien Azali Assoumani. L’objectif annoncé est de 200 expulsions par navette maritime, une réalité que le président Azali ne peut nier.

Le gouvernement d’Azali est accusé de trahison pour avoir accepté les Comoriens expulsés de Mayotte. Pour détourner l’attention, le gouvernement se concentre sur les élections à venir, avec la mise en place de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et le lancement de la campagne de leur parti, le CRC.

En tant que président de l’Union Africaine, Azali est critiqué pour négliger les problèmes de son propre pays, notamment les conséquences de l’opération Wambushu à Mayotte. Il est de plus en plus évident que sa légitimité et sa crédibilité sont remises en question, et certains estiment qu’il devrait être jugé pour haute trahison.

Le 27 mai, des milliers de personnes se sont rassemblées à Moroni, appelant à la fin du pouvoir d’Azali. Le citoyen Ibrahim Abdourazak, surnommé Razida, a lancé une action en justice contre Azali pour haute trahison devant la Cour Suprême, un geste symbolique qui reflète l’opinion publique sur le régime d’Azali Assoumani. L’appel à la mobilisation pour la mise en accusation d’Azali se fait de plus en plus fort.

Saïd Hassan Oumouri