Azali et Lula posent les bases d’un nouveau partenariat stratégique entre les Comores et le Brésil

À Belém, en marge de la conférence des leaders, le président comorien Azali Assoumani et son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ont échangé autour d’un partenariat renouvelé entre Moroni et Brasilia. Cette rencontre a marqué une nouvelle étape dans la coopération Sud-Sud, axée sur le développement durable, l’agriculture et la gestion des déchets.
Dans un contexte mondial où les États insulaires cherchent à renforcer leur sécurité alimentaire et leur résilience écologique, les Comores voient dans le Brésil un partenaire stratégique. Le président Azali a salué « un pays frère », soulignant le rôle central du Brésil en matière de transfert de compétences et de coopération technique avec l’Afrique. Lula, de son côté, a réaffirmé sa volonté de placer le continent africain au cœur de la diplomatie brésilienne.
Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du Programme impératif vert (GIP), destiné à soutenir des politiques agricoles durables et à renforcer l’autosuffisance alimentaire. Deux projets prioritaires sont en préparation : un programme agricole pilote axé sur l’amélioration de l’élevage bovin dès 2026, et un plan national de gestion intégrée des déchets, incluant tri, recyclage et traitement des déchets dangereux.
Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité d’un accord de coopération technique signé en 2011 et ratifié en 2021. De nouvelles discussions sont en cours entre l’Agence de coopération brésilienne (ABC) et l’Agence comorienne de coopération internationale (ACCI) pour accélérer leur concrétisation.
Au-delà de l’agriculture, les deux pays envisagent d’élargir leur collaboration à la santé, à l’éducation et à la formation professionnelle. Pour Moroni, ce rapprochement avec Brasilia illustre une volonté claire : diversifier ses partenariats, renforcer sa souveraineté alimentaire et s’engager résolument dans la transition verte.
IBM
Réagissez à cet article