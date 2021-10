Azali est il malade ? Ses difficultés du langage sont-elles les symptômes de la fin ?

Tribune: Inquiétantes allocutions du président de la République.

Il est tout à fait de droit à qui veut la poser, la question de l’état de santé du président, si l’on se réfère aux difficultés de langage dans ses discours.

On murmure , voici quelques temps, quelles sont les raisons médicales susceptibles de générer autant de défaillances dans la parole.



Il ne peut s’agir qu’une diminution de quelque chose dont nous ignorons et , qui explique ce manque de Lucidité, sentiment partagé par toute la population ..

Encore plus grave, en son sein , les petits groupes nés d’une lutte d’influence sans merci régnant dans l’entourage du président, accrédite l’hypothèse selon laquelle, le président de la République ne maîtrise rien et que d’autres dont on a pas élus se fourvoyent .

On se permettrait alors de poser la question de savoir qui dirige les Comores , en effet quand on compare les précédents mandats, beaucoup a été fait entre 2016 à nos jours.

La seule reproche que l’on puisse vous faire, c’est de ne pas respecter les règles du jeu.

Daoud Halifa