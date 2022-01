Azali est arrivé au Cameroun avec une forte délégation

Le Président AZALI ASSOUMAN est arrivé au Cameroun pour assister à la cérémonie officielle d’ouverture de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ce dimanche, et au premier match des Coelacanthes dans la plus grande fête du football africain.

Invités d’honneur, le Chef de l’Etat et la Première dame sont arrivés à Yaoundé ce samedi 8 janvier à 11H, accueillis par le Premier Ministre camerounais M. Joseph Dion Ngute à l’Aéroport International de Nsimalen.

Plusieurs personnalités du pays ont fait le déplacement, le Ministre des Sports Dr Takiddine Youssouf, le Ministre de l’Agriculture M. Houmed Msaidie, le Ministre de l’Aménagement du territoire M. Afretane Yssoufa, le Ministre de l’Intérieur M. Mahamoud Fakridine Mradabi ou encore l’ancien Président de la FFC M. Salim Tourqui.

Beit Salam