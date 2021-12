Azali en campagne pour la vaccination contre la Covid-19

La campagne de sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19 se poursuit ce weekend dans l’ensemble du territoire national.

Le Chef de l’Etat est lui aussi sur le terrain, et s’est rendu à Domoni et à Sima sur l’île d’Anjouan ce samedi 25 démembre. L’objectif est de sensibiliser la population locale et encourager les acteurs mobilisés pour cette campagne de vaccination.

A Domoni, les chiffres de ces derniers jours sont encourageants. 1089 personnes ont été vaccinées dans la seule journée du vendredi 24 décembre.

Pour rappel, le vaccin est jusqu’ici la seule solution pour faire face à la pandémie et permettre aux comoriens de reprendre une vie sociale normale.

Beit Salam