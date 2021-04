Azali Assoumani présente ses condoléances suite à la disparition du président Idriss Déby

Le Président AZALI Assoumani vient d’apprendre avec stupéfaction mais aussi beaucoup d’émotion et une très grande affliction, la disparition tragique du Maréchal du Tchad, Son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, Président de la République.

En ces circonstances particulièrement douloureuses, le Président de la République associe sa voix à celle du peuple et du Gouvernement comoriens, pour présenter ses condoléances attristées au peuple et au Gouvernement tchadiens et plus particulièrement à la famille du défunt.

Le Président de la République salue la bravoure et le patriotisme incontestables du feu Maréchal qui n’a jamais hésité à aller au front pour défendre les institutions républicaines et l’intégrité territoriale de son pays, au péril de sa vie.

Il rend hommage non seulement au Grand Homme d’État qui a œuvré sans relâche en faveur de l’unité, de la stabilité et du développement de son pays, mais aussi à l’acteur incontournable de la lutte contre les extrémistes de tous bords.

Sa disparition qui aura certainement des conséquences politiques et géostratégiques au Sahel est une grande perte non seulement pour le Tchad mais aussi pour l’Afrique et pour tous les pays épris de paix et de stabilité.

Le Président de la République prie Allah le Tout-puissant pour qu’Il lui accorde sa miséricorde et l’accueille dans son Paradis éternel.

Beit Salam