AZALI Assoumani accorde la grâce présidentielle

– Par le décret N°22-088/PR de ce samedi 22 octobre 2022, à Monsieur Abdallah ABDOU HASSANE, condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont quatre ans ferme par le Tribunal de Première Instance de Moroni, statuant en matière correctionnelle lors de son audience du 21 juin 2021, est gracié de la totalité de la peine.

– Par le décret N°22-087/PR de ce samedi 22 octobre 2022, à Salim SAID ALI (alias Merna), condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans ferme par la Cour de Sûreté de l’État, lors de ses audiences du mois de mars 2022 tenues à Mutsamudu, est gracié de la totalité de la peine.

Beit Salam

