Azali a visité la coopérative d’un jeune agriculteur et producteur de tomates

Le Président de la République, accompagné de plusieurs Ministres dont Houmed Msaidie, Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement et du Gouverneur Saïd Mohamed Fazul, a visité la coopérative d’un jeune agriculteur et producteur de tomates à Fomboni.

Le Président a salué l’initiative et les efforts de ce jeune producteur qui récolte jusqu’à 3 mille tonnes de tomates par jour. « C’est une initiative louable à encourager et à encadrer, il faut maintenant faciliter sa démarche lui permette d’écouler ses produits dans l’ensemble des quatre îles »

A l’issue de cette visite, le Chef de l’Etat s’est rendu au Centre Rural de Développement Économique (CRDE) et a procédé à la remise de machines décortiqueuses, des semences et divers outils agricoles à des coopératives de femmes productrices de riz et de maïs dans l’île de Moheli.

Beit Salam