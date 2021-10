Azali a participé à l’inauguration de l’extension de la voirie de la ville de Fomboni

MOHELI | Le Président AZALI Assoumani a participé à la cérémonie d’inauguration des travaux d’aménagement et d’extension de la voirie de la ville de Fomboni.

Ce projet de 10KM en enrobé des axes routiers de la capitale de Mwali, financé par le Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES) à hauteur d’un peu plus de deux milliards de francs comoriens, et a été réalisé par l’entreprise chinoise China GEO (CGC) sous le contrôle du bureau UNI Conseils Afrique / FICOMA Consulting et de la Direction Générale de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire.

Au cours de son allocution, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, M. Afretane Yssoufa, a annoncé les discussions en cours avec la Banque Africaine de Développement pour le financement de la réhabilitation des infrastructures routières dans la région de Mledjelé, dont l’axe routier Wanani-Nyumachuwa, qui planifie un démarrage des travaux au premier trimestre 2022.

Le Chef de l’Etat AZALI Assoumani, a déclaré ce qui suit : « à l’instar de l’ensemble de nos îles, Mohéli connait d’immenses difficultés, liées à la circulation des personnes et des biens. C’est donc conscients de cette préoccupation majeure que nous avons tout mis en œuvre pour que les voiries de Mohéli fassent rapidement l’objet d’aménagement ou d’extension. L’amélioration des infrastructures routières de Moheli ne fera que favoriser les échanges commerciaux au sein de l’île mais aussi entre elle et le reste du pays ».

Beit Salam