Azali a menti le prophète Issa(Jésus) n’est pas catholique, le président a dit n’importe quoi

Il faut oser le dire, le président Azali Assoumani dans son discours à dit des mensonges sur le prophète Issa ( Jésus). Il faut oser le dire. Le prophète Issa n’est pas catholique, il a prêché l’existence d’un Dieu unique.

Issa ou Jésus, paix et bénédictions soient sur lui, compte parmi les 25 prophètes en Islam. Dans les textes du Livre Saint, Issa, paix et bénédictions soient sur lui, est un caractère qui est toujours associé à sa mère, Maryam. C’est pour cela que le Prophète Issa, paix et bénédictions soient sur lui, est aussi surnommé Al-Masih, le messie. «(Rappelle-toi,) quand les Anges dirent: « Ô Marie, voilà qu’Allah t’annonce une parole de Sa part: son nom sera “al-Masih” “Issa”, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l’au-delà, et l’un des rapprochés d’Allah”», (Sourate Al-Imran, verset 45).

Issa, paix et bénédictions soient sur lui, fait partie des Prophètes qui ont prêché le monothéisme. Mais, à l’inverse du Prophète Mohamed, paix et bénédictions soient sur lui, il a reçu des dons de la part d’Allah afin de pouvoir diffuser la parole de Dieu et l’existence du monothéisme. «Et Il sera le messager aux enfants d’Israël, [et leur dira]: « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d’un oiseau, puis je souffle dedans: et, par la permission d’Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l’aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d’Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe, pour vous, si vous êtes croyants!» (Sourate Al-Imran, verset 49).

