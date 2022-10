Azali a assisté à l’Exposition photographique intitulée «La revolte lycéenne de mars 68, un demi-siècle après»

Le Président de la République, AZALI Assoumani, a assisté au Palais du Peuple de Moroni, à l’Exposition photographique intitulée « La revolte lycéenne de mars 68, un demi-siècle après ».

L’Exposition qui s’est tenue du 20 au 24 octobre, a été conçue pour être un moment de partage et d’échanges pour les anciens lycéens, mais aussi de découverte pour les plus jeunes et les moins jeunes.

Elle était constituée de tirages de photographies originales de la Révolte, de Dr Mahmoud Abdallah Salim, ancien Enseignant à la Faculté de Pharmacie de Marseille-la-Timone et Dr Mbaé Toyb ancien Directeur Général de la Santé, deux jeunes lycéens photographes amateurs de l’époque, acteurs et témoins des événements.

Le Chef de l’État a été accueilli par Dr Mbae Toyb, accompagné d’autres grévistes de mars 1968, notamment l’Ancien Président de l’Assemblée Nationale, Mondieur Said Abdallah Mohamed Mshangama, l’ancien Maire de Moroni, Monsieur Said Jaffar El-Macelie, le journaliste Aboubacar Mchangama, ou encore l’écrivain Aboubacar Said Salim, entre autres.

Ce fut l’occasion pour le Commissaire de l’Exposition, de présenter au Chef de l’État et à des jeunes collégiens du Groupe Scolaire Fundi Aboulhamid qui étaient présents, cet épisode historique de mars 68, qui commémore et célèbre ces jeunes lycéens qui ont été les initiateurs de cette contestation ouverte de l’ordre colonial aux Comores.

L’histoire retiendra qu’après cette révolte, le mot d’ordre « d’indépendance immédiate » va s’intensifier, et que plus rien ne pourra plus être comme avant, jusqu’à la déclaration de l’indépendance des Comores en juillet 1975.

Beit Salam