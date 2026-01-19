Avril 2026 : Moroni devient le centre du pouvoir économique de l’océan Indien.

Du 27 au 29 avril 2026, Moroni accueillera l’un des événements les plus importants de son histoire récente : la 15e édition du Forum économique des îles de l’océan Indien (FEIOI), organisée par Cap Business Océan Indien, en partenariat avec l’UCCIA et plusieurs institutions régionales. Pendant trois jours, l’hôtel Retaj deviendra le point de rencontre de centaines d’entrepreneurs, investisseurs, experts, responsables de chambres de commerce et décideurs venus des Comores, de Madagascar, de Maurice, de La Réunion, des Seychelles et de Mayotte. L’ambition affichée est claire : renforcer les synergies régionales et accélérer l’intégration économique entre les îles.

Cap Business, structure qui fédère depuis 2005 le secteur privé de toute la région, a choisi les Comores pour cette édition stratégique. Le forum proposera des rencontres B2B, des conférences thématiques, des ateliers de travail et des discussions en plénière autour de l’innovation, du commerce, de la transition énergétique, de la mobilité économique et des opportunités d’investissement. Il s’agit de la plus grande rencontre économique indianocéanique, et son installation à Moroni marque un tournant majeur pour le pays.

Pourquoi cette édition est cruciale pour les Comores

L’organisation du FEIOI sur le sol comorien représente une opportunité exceptionnelle. D’abord parce qu’elle positionne Moroni comme une ville capable de rassembler les acteurs économiques de toute une région. Pour un pays qui cherche à renforcer son attractivité et à structurer son secteur privé, c’est une vitrine internationale qui tombe au moment idéal. Les entrepreneurs comoriens auront un accès direct à des investisseurs, des partenaires, des programmes d’appui et des réseaux professionnels qui peuvent transformer durablement la dynamique locale. Le forum peut servir de catalyseur pour attirer de nouveaux projets, stimuler l’innovation, renforcer les incubateurs et encourager la création d’entreprises tournées vers l’économie bleue, le numérique ou le tourisme durable.

Ce rassemblement permettra aussi de montrer, à travers l’UCCIA, la Nouvelle OPACO ou Innov’Lab, que les Comores disposent d’un écosystème entrepreneurial en pleine évolution. C’est l’occasion de passer d’une économie tournée vers l’intérieur à un rôle plus affirmé dans les échanges régionaux. Pour un pays longtemps perçu comme périphérique, accueillir une telle rencontre revient à entrer officiellement dans la cour des acteurs économiques qui comptent dans l’océan Indien.

Une dynamique régionale en mutation

Pour l’ensemble de la zone, cet événement représente la possibilité de franchir une étape vers une véritable intégration économique. Les îles de l’océan Indien partagent des défis communs : dépendance aux importations, transition énergétique, résilience climatique, coûts logistiques élevés, digitalisation encore inégale. Face à ces enjeux, la coopération devient indispensable. Le forum offre un cadre où les décideurs peuvent harmoniser des normes, imaginer des corridors commerciaux, mutualiser des expertises et poser les bases d’un marché plus fluide et plus connecté. L’idée qui se dessine en filigrane est celle d’un bloc économique cohérent, capable de peser davantage sur la scène internationale.

Cet effort d’union bénéficie à tous : aux entreprises réunionnaises en quête de nouveaux marchés, aux investisseurs mauriciens en recherche de partenariats stratégiques, aux start-up malgaches et seychelloises en quête de réseaux, mais aussi aux entrepreneurs comoriens qui verront s’ouvrir devant eux un champ d’opportunités inédit.

En choisissant Moroni, la région envoie un message fort : les Comores ne sont plus seulement un territoire observateur, mais un acteur désormais incontournable. Et en avril prochain, le cœur économique de l’océan Indien battra au rythme de la capitale comorienne, avec l’espoir que de nouvelles alliances, de nouvelles idées et de nouveaux projets prennent forme dans ce moment de convergence unique.

ANTUF Chaharane