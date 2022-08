Un homme d’un certain âge, du nom de Mohamed Galphane, a été retrouvé mort dans son domicile, situé à Chaweni à Mutsamudu, ce samedi 13 août. Il gisait seul sur place.

Ceux qui ont trouvé le corps estiment que son décès remonte déjà à plusieurs jours. Il semble qu’il travaillait et vivait seul dans cet endroit, et la cause de sa mort n’est pas encore déterminée.

CMM