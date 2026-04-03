Documents officiels : un nouveau prestataire sous pression

Un nouveau chapitre s’ouvre dans la gestion des documents officiels biométriques. Les autorités ont officiellement acté la fin de leur partenariat avec Semlex, jusque-là chargée de la production et de la délivrance du passeport et de la carte nationale d’identité, au profit d’un nouveau prestataire, Genkey.
La cérémonie de passation de service, organisée en présence de responsables gouvernementaux, de représentants des deux sociétés et de cadres de l’administration, marque une étape importante dans la modernisation du système d’identification. Elle symbolise une volonté affirmée des autorités de renforcer la sécurité et d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens.
Après plusieurs années de collaboration avec Semlex, dont le rôle a été salué pour la mise en place du système biométrique national, les décideurs ont estimé nécessaire d’évoluer vers des solutions plus performantes. Dans un contexte où les exigences internationales en matière de sécurité et de rapidité ne cessent de croître, le choix de Genkey s’inscrit dans une logique d’innovation et d’efficacité.
Lors de cette rencontre, les responsables ont insisté sur l’importance stratégique des documents biométriques, essentiels à la fois pour la sécurité nationale et la mobilité des citoyens. Le passeport et la carte nationale d’identité doivent en effet répondre aux standards internationaux, tout en garantissant une accessibilité optimale pour la population.
De son côté, Genkey s’est engagé à assurer une transition fluide, sans perturbation pour les usagers. L’entreprise promet une amélioration significative des délais de production, ainsi qu’une meilleure prise en charge administrative.
IBM
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