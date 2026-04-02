La Chine veut accélérer son soutien au développement des Comores, des actions à fort impact social

Dans un contexte de renforcement des relations bilatérales, la coopération entre Moroni et Pékin continue de se consolider à travers des échanges diplomatiques de haut niveau. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la rencontre tenue le 26 mars entre l’ambassadeur de Chine aux Comores, Huang Zheng, et le ministre comorien de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture, Saïd Mohamed Ali Saïd.
Accompagné de deux conseillères de l’ambassade, Xia Yin et Meng Yuhong, le diplomate chinois a profité de cette entrevue pour présenter les grandes orientations issues des « Deux Sessions », rendez-vous politique majeur en Chine. Il a notamment mis en avant l’adoption du 15e Plan quinquennal, perçu comme un signal fort de stabilité, de progrès et d’ouverture sur le monde.
Selon Huang Zheng, la Chine entend poursuivre sa politique de coopération internationale en partageant ses opportunités de développement, y compris avec les Comores. Il a insisté sur la volonté de Pékin de soutenir des projets concrets, qualifiés de « petits mais beaux », caractérisés par un faible investissement, des résultats rapides et un impact direct sur les conditions de vie des populations.
De son côté, le ministre Saïd Mohamed Ali Saïd a salué la solidité des relations entre les deux pays, qu’il a qualifiés de « frères et amis ». Il a également souligné que l’expérience de développement chinoise constitue une source d’inspiration pour les pays du Sud global.
Réaffirmant l’engagement des autorités comoriennes, le ministre a assuré que les droits et intérêts des entreprises chinoises opérant aux Comores seront pleinement protégés. Il a enfin exprimé la volonté du gouvernement de renforcer davantage la coopération pragmatique avec la Chine, dans le but de consolider un partenariat stratégique durable au service du développement national.
Abdallah Saïd
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