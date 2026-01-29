Aux Comores, l’UNICEF constate des avancées concrètes mais appelle à accélérer pour les enfants les plus vulnérables

Des villages d’Anjouan aux établissements scolaires de Pomoni, la visite de la directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Est et Australe, Mme Etleva Kadili, a mis en lumière des progrès tangibles en faveur des enfants comoriens, tout en soulignant l’urgence de renforcer les efforts pour atteindre les populations les plus fragiles.

Présentant les résultats de cette mission lors d’un point de presse tenu le samedi 24 janvier au bureau de l’UNICEF, Mme Kadili a salué l’impact des interventions de l’agence dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau et de la protection contre les violences faites aux enfants. « Sur le terrain, il apparaît clairement que les centres de santé de proximité et les agents de santé communautaires formés constituent la première ligne de défense pour sensibiliser les populations et assurer une détection précoce des pathologies », a-t-elle déclaré.

À Kowe, dans l’île d’Anjouan, la délégation a pu mesurer les bénéfices directs de l’accès à l’eau potable pour les familles, notamment pour les femmes et les filles. À Pomoni, une école primaire rénovée après le cyclone Chido témoigne également de l’appui de l’UNICEF, tout comme l’équipement solaire d’un centre de santé, garantissant désormais une autonomie énergétique et de meilleures conditions de soins. Un service d’écoute dédié aux femmes et enfants victimes de violences y a également été mis en place, dans une région particulièrement exposée aux effets du changement climatique.

En partenariat avec l’Union des Comores et plusieurs organisations internationales, l’UNICEF poursuit la réhabilitation de salles de classe et de latrines, la distribution de matériel scolaire et l’installation de systèmes solaires dans les écoles. Toutefois, l’amélioration des apprentissages demeure un défi majeur. C’est dans ce contexte que Mme Kadili a rencontré les ministres de la Santé, de l’Éducation, de la Promotion du Genre et des Finances afin d’explorer de nouvelles pistes de renforcement des actions.

Entre 2022 et 2024, sept nouveaux services d’écoute ont été ouverts grâce au soutien de la KOICA, notamment à Pomoni, Domoni, Bandrani, Koimbani-Oichili, Foumbouni, Mitsamiouli et Nioumachoua. Si les Comores enregistrent des progrès notables en matière de mortalité infantile, de malnutrition et de scolarisation, l’UNICEF rappelle qu’il est indispensable de maintenir l’engagement politique et les investissements pour atteindre les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

