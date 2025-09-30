Aux Comores, le chinois entre officiellement à l’école »

Le Groupe scolaire Avenir (GSA) a marqué un tournant dans son offre éducative en inaugurant, le vendredi 26 septembre, l’enseignement de la langue chinoise en partenariat avec l’Institut Confucius. Cette initiative ambitionne d’élargir les horizons culturels et linguistiques des élèves tout en consolidant l’amitié entre les Comores et la Chine.
Lors de la cérémonie d’ouverture, en présence des parents, enseignants et élèves, le directeur du GSA, Moussa Abdou Ahmed, a salué un moment historique pour l’établissement. « La Chine n’est pas simplement un grand pays de culture et de civilisation millénaire, elle est aussi un pays ami des Comores avec lequel nous partageons des relations de coopération, d’échange et d’amitié. Accueillir cette journée ici, c’est célébrer à la fois l’éducation et l’amitié entre nos deux peuples », a-t-il déclaré.
Sous le thème « La beauté de la Chine, une splendeur éblouissante », la journée a été ponctuée de prestations culturelles : danses traditionnelles comoriennes et chinoises, chants d’élèves, airs de flûte interprétés par des musiciens venus de Chine. Les spectateurs ont également pu découvrir la danse du dragon, celle des éventails ainsi qu’un défilé en costumes traditionnels chinois, le Hanfu. L’événement s’est achevé par une chanson symbolisant l’amitié entre les deux nations et la remise de cadeaux aux élèves par l’Institut Confucius.
Au-delà de la découverte linguistique, ce partenariat ouvre de réelles perspectives pour les élèves. Selon l’Institut Confucius, les étudiants atteignant le niveau trois peuvent prétendre à un concours en Chine, tandis qu’à partir du niveau quatre, des bourses sont accessibles pour poursuivre des études dans le pays. L’Institut ne se limite donc pas à l’enseignement du chinois : il constitue également un tremplin éducatif et professionnel pour les jeunes Comoriens désireux de s’ouvrir au monde.
ANTUF Chaharane
