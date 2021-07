Assemblée nationale : L’initiative «un jeune, un emploi» entérinée par les députés

Les élus de la Nation ont adopté, vendredi, 25 juin dernier, en séance plénière, «la proposition de loi portant création du Fonds national pour l’initiative un jeune-un emploi». Les parlementaires ont également approuvé le projet de loi relatif à «la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité» et autorisé le président à ratifier deux autres textes dont «la Charte arabe des Droits de l’Homme».

Les députés ont siégé en séance plénière, vendredi 25 juin dernier, cinq jours avant la fermeture de la session ordinaire d’avril. Quatre projets de lois ont été présentés par le président de l’Assemblée, Moustadroine Abdou. Les quatre textes ont été adoptés.Deux textes avaient toutefois marqué l’assistance.

Il s’agit de la proposition de loi «portant création du Fonds national pour l’initiative un jeune-un emploi en Union des Comores» soumise et défendue par le député Zoubeiri Mohamed Ahmed et le projet de loi «relatif à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité en Union des Comores». Le première proposition de loi a comme objet de «financer les programmes de création d’emplois des jeunes conçus et mis en œuvre par la Maison de l’emploi avec la collaboration directe des communes dans les secteurs jugés porteurs de croissance», indique l’article 2 de la proposition de loi.

L’article 3 annonce quatre guichets : «le guichet de financement des projets de création d’entreprises ou d’activités génératrices de revenus initiés par les jeunes ou leurs groupements». Le financement des actions de formation technique des jeunes pour une meilleure adéquation-emploi et une promotion d’une main d’œuvre qualifiée afin de faciliter leur insertion professionnelle dans le marché du travail. Les prêts participatifs pour accompagner les jeunes dans leurs prêts au niveau des institutions de microfinance».

Et enfin, «le guichet de fonds de garantie» pour faciliter les jeunes à l’accès au crédit auprès des banques et des institutions de microfinance. Le projet de loi relatif à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité, présenté par la Commission des lois, a été défendu par le ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique, Ahmed Ben Saïd Jaffar.

L’accès au crédit

Le texte prévoit «la mise en place d’un cadre juridique contraignant, préconisant aux entités un socle minimal de règles et des mesures de sécurité et de lutte contre la cybercriminalité en Union des Comores. Préconiser les moyens de protection visant à développer la confiance numérique, favoriser la digitalisation de l’administration et de l’économie en Union des Comores».

Les parlementaires ont également adopté deux autres textes. Les parlementaires ont ainsi autorisé le président de la République à ratifier la «convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur les revenus et pour la prévention de l’évasion et la fraude fiscales entre l’Union des Comores et la République de Maurice». L’Assemblée nationale a également autorisé le chef de l’Etat à ratifier «la Charte arabe des Droits de l’Homme».

Chamsoudine Saïd Mhadji / Alwatwan