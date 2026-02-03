Assassinat présumé de Saïf al-Islam Kadhafi : la mort annoncée du fils Kadhafi ravive les tensions en Libye

La Libye est de nouveau secouée par une annonce aux lourdes conséquences. Selon Al Jazeera, Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, aurait été tué à son lieu de résidence à Zenten, en Libye.
D’après les premières informations relayées par la chaîne qatarie, quatre individus non identifiés auraient mené l’opération après avoir neutralisé les caméras de surveillance. Les circonstances exactes de cette attaque demeurent pour l’instant floues, aucune communication officielle n’ayant encore confirmé ou précisé les faits.
Cette annonce, si elle venait à être formellement établie, marquerait un tournant majeur dans le paysage politique libyen. Figure controversée depuis la chute du régime de son père en 2011, Saïf al-Islam Kadhafi restait un acteur symbolique pour une partie de la population et un potentiel point de ralliement pour certains courants politiques.
