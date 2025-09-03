Arrivée du nouvel ambassadeur de France aux Comores

Le nouvel ambassadeur de France en Union des Comores, M. Étienne Chapon, est arrivé à Moroni, marquant le début de sa mission diplomatique dans l’archipel. À travers un message publié sur la page officielle de l’ambassade de France, il a tenu à adresser ses premiers mots à la population comorienne : « Heureux de mon arrivée aux Comores. Je salue les Comoriennes et Comoriens. »
Cette arrivée ouvre une nouvelle étape dans les relations entre Paris et Moroni, dans un contexte où les deux pays entretiennent des liens historiques et multiples, qu’il s’agisse de coopération économique, culturelle, éducative ou encore dans le domaine de la santé.
