Arrestation de l’administrateur de la page Vouvouni news pour fausse information

La publication, la diffusion et reproduction de nouvelles fausses, faite volontairement et de mauvaise foi, troublant la paix et l’ordre publiques, sont punies par la loi. L’administrateur de la page Facebook Vouvouni News et ainsi que “l’acteur” filmé en jouant le rôle d’un “blessé grave la vie et la mort” sont aux mains de la Gendarmerie depuis hier. Contrairement aux déclarations dans la vidéo de la page, cette personne n’a pas été blessée et n’a pas été admise à l’hôpital El Maarouf (voir photos ci-dessous)

La Gendarmerie est mobilisée depuis hier et des arrestations ont eu lieu. Des enquêtes sont en cours pour notamment déterminer les responsabilités de l’homicide commis dans la journée d’hier et nous continuer d’œuvrer pour rétablir la paix entre les deux localités.

Gendarmerie nationale