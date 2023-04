Arrestation de cinq personnes consommant de la drogue en plein air à Moroni

Ce matin, la gendarmerie nationale a procédé à l’arrestation de cinq personnes en flagrant délit de consommation de produits stupéfiants dans un quartier de Moroni, la capitale des Comores. Cette situation est d’autant plus choquante qu’elle s’est produite pendant le mois de Ramadan, période durant laquelle les musulmans sont appelés à se montrer vertueux et respectueux des lois.

Les cinq individus ont été pris en train de consommer de la drogue en plein air, une pratique très dangereuse pour eux-mêmes mais aussi pour leur entourage. La gendarmerie nationale a rapidement intervenu et les a arrêtés, avant de les conduire au poste de gendarmerie pour y être interrogés et éventuellement poursuivis pour leur acte illégal.

Il est important de rappeler que la consommation de drogue est interdite par la loi et constitue un délit pénal. Cette arrestation doit donc servir d’avertissement à tous ceux qui sont tentés de violer la loi. La gendarmerie nationale reste vigilante et continue de veiller au respect des lois et de la sécurité dans le pays.