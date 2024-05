Incendies ciblés à Fomboni contre des proches du pouvoir

À l’approche de l’investiture du président Azali le 26 mai, suite à sa réélection controversée, les Comores sont toujours marquées par une atmosphère de tension. Les élections avaient déclenché des violences post-électorales qui avaient duré deux semaines, avec des incendies de maisons et de véhicules appartenant à des personnalités politiques. Après une accalmie relative ces derniers mois, la situation semble se détériorer à nouveau. Cette semaine, des incidents sérieux ont eu lieu à Mohéli et à Fomboni, où plusieurs voitures de figures du pouvoir ont été incendiées.

Dans la nuit du dimanche 19 mai, trois voitures appartenant à des personnalités influentes ont été détruites par le feu dans divers quartiers de Fomboni, sur l’île de Mwali. Les propriétaires des véhicules, figures éminentes du paysage politique local, sont Abdoulmouhaimine Abdallah, maire de Fomboni, Abdourahamane Abdallah, ancien secrétaire fédéral du parti au pouvoir, et Soilihi Mahamoud, secrétaire général adjoint du Conseil supérieur de la magistrature.

Ces incendies sont survenus dans un contexte déjà fragile, exacerbé par les récentes élections présidentielles et des gouverneurs, et pourraient être un indicateur de tensions accrues alors que les cérémonies d’investiture se profilent. Les autorités ont déjà procédé à deux arrestations et une enquête est en cours pour élucider les motifs de ces actes criminels, qui pourraient être liés aux troubles post-électoraux.

ANTUF Chaharane