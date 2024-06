Rassemblement des femmes contre la détérioration des mœurs islamiques aux Comores: un appel à l’action

Aujourd’hui, un rassemblement des femmes de Moroni a eu lieu dans la salle du Foyer des Femmes pour dénoncer la détérioration des mœurs éthiques islamiques aux Comores. Initialement prévue comme une manifestation, celle-ci a été interdite. Cette réunion fait suite à une affaire récente impliquant deux jeunes filles qui auraient demandé des renseignements pour un mariage homosexuel. Bien que ces jeunes filles aient été arrêtées, aucune preuve n’a été fournie pour confirmer cette intention, et le cadi a nié avoir été consulté par ces femmes.

Cette affaire n’est pas un incident isolé. D’autres situations alarmantes ont émergé, telles qu’une vidéo montrant des collégiens s’adonnant à des actes sexuels. Ces événements ont fortement inquiété l’opinion publique comorienne quant à la dégradation des valeurs traditionnelles.

La rédaction de Comores Info s’interroge sur les responsabilités des parents et des enseignants dans cette situation :

Les parents d’aujourd’hui surveillent-ils suffisamment l’éducation de leurs enfants ?

Les femmes sont-elles responsables de cette détérioration en promouvant des personnes efféminées dans les événements traditionnels ?

Les enseignants, en demandant aux élèves de rechercher des informations seuls sur internet, contribuent-ils à cette dérive ?

Un parent a témoigné auprès de Comores Info, affirmant qu’il ne permettrait pas à son enfant d’aller seul sur internet, craignant qu’il puisse tomber sur des contenus inappropriés. Il a également souligné que les parents semblent souvent résignés face à ces situations.

La rédaction note qu’en France, les collégiens n’ont pas accès librement à internet pour faire des exercices. Ils utilisent des espaces intranet sécurisés pour accéder à des documents pédagogiques en ligne, ce qui diffère des pratiques aux Comores. L’avènement de l’internet a bouleversé les mœurs comoriennes, ancrées dans les traditions musulmanes qui fondent l’éthique de la société.

Le gouvernement a pris des mesures d’urgence, telles que l’arrestation de personnes incriminées et la réalisation d’enquêtes sur les vidéos publiées. Cependant, ces actions ne suffiront pas à résoudre le problème à long terme.

Pour une solution durable, il est nécessaire de mettre en place des propositions concrètes et des groupes de travail réunissant enseignants, parents et le ministère de l’Éducation pour élaborer des solutions adaptées. De ces discussions devraient émerger une stratégie éducative impliquant tous les acteurs : parents, villages et le système éducatif.

La dégradation des mœurs islamiques aux Comores est un problème complexe nécessitant une approche collective et concertée. Il est crucial de renforcer la surveillance parentale, de responsabiliser les enseignants et de promouvoir une éducation respectueuse des valeurs traditionnelles tout en s’adaptant aux défis modernes posés par l’internet. Une stratégie éducative inclusive et collaborative est essentielle pour protéger et promouvoir les valeurs éthiques de la société comorienne.

Said Hassan Oumouri