Arrestation du Coordinateur du parti Juwa à Ngazidja : tensions à quelques jours de l’investiture Présidentielle

Ismael Msaidie, coordinateur du Parti Juwa et infirmier anesthésiste à l’hôpital El Maarouf, a été arrêté par la gendarmerie de Dembeni, une ville proche de son village natal de Ntsinimwashongo. Cette arrestation, à seulement quatre jours de l’investiture du président Azali Assoumani, suscite de nombreuses questions et réactions au sein de la classe politique et de la société civile.

Personnalité politique respectée et influente, Msaidie est une figure emblématique du Parti Juwa. Son arrestation intervient dans un contexte déjà marqué par la tension, où l’opposition accuse le gouvernement de chercher à museler les voix dissidentes. Cette action fait suite à l’arrestation récente de Mohamed Daoud Kiki, ancien ministre de l’Intérieur, qui a été hospitalisé d’urgence peu après sa détention, soulevant des inquiétudes sur les conditions de traitement des détenus politiques.

L’incident survient à seulement quatre jours de l’investiture du président Azali Assoumani, réélu lors des dernières élections controversées. Cette arrestation soulève des questions sur les motivations du gouvernement, certains y voyant une tentative de museler l’opposition.



Misbah Saïd