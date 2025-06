Après l’axe Moroni–Foumbouni, un nouveau chantier de 24 mois lancé entre Bahani et Galawa

Un projet routier majeur vient de démarrer sur l’île de Ngazidja, dans la région de Oichili. Il s’agit de la réhabilitation d’un axe stratégique reliant Bahani à Galawa, en passant par Amahamet, Itsinkoundi et Chezani. Ce chantier, d’une longueur totale de 37 kilomètres, est supervisé directement par le député de la circonscription, qui s’implique activement dans son bon déroulement.

Financé par la Banque africaine de développement (BAD), ce projet s’inscrit dans la quatrième phase du Programme de réhabilitation du réseau routier (PRRR). Il mobilise un financement d’environ 20 millions d’unités de compte, soit près de 8 milliards de francs comoriens. Les travaux, confiés à des entreprises spécialisées, sont prévus pour durer 24 mois.

Deux tronçons sont concernés par cette opération : d’une part, 20 kilomètres sur la route nationale RN4, entre Bahani, Gté et Itsinkoundi ; d’autre part, 17 kilomètres sur la RN3, de Itsinkoundi à Galawa en passant par Chezani. Une fois achevée, cette route facilitera considérablement les déplacements entre les villages, réduira le temps de transport et renforcera la connexion entre l’intérieur des terres et les zones côtières.

Au-delà de la dimension logistique, ce projet représente une opportunité de développement économique et social pour toute la région. Il permettra notamment de désenclaver plusieurs localités, de dynamiser les activités agricoles et commerciales, et de renforcer le potentiel touristique du littoral nord-ouest de Ngazidja. Il est aussi porteur d’emplois pour les jeunes de la zone, particulièrement sollicités dans les premières phases du chantier.

Le député, qui veille personnellement à la supervision du projet, a tenu à rappeler l’importance de la sécurité routière pendant toute la durée des travaux. Il appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence, notamment en respectant les limitations de vitesse aux abords des zones en construction. Il insiste également sur la nécessité d’une sensibilisation des conducteurs afin de prévenir les accidents dans ces zones en mutation.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures comoriennes, amorcée ces dernières années avec des travaux similaires sur les axes Moroni-Foumbouni et Bambao-Mitsamihuli. Il traduit la volonté des autorités de renforcer la cohésion territoriale, d’améliorer l’accès aux services et de créer les conditions d’un développement équilibré entre les régions.

Avec l’implication du député et le soutien de la BAD, cette route en construction devient un symbole d’espoir et de transformation concrète pour les habitants de la région.

Said Hassan Oumouri