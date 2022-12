Après 22 jours à l’extérieur, Azali est rentré aujourd’hui

Son excellence président Azali Assoumani est rentré ce mercredi aux Comores après 22 jours passés à l’étranger. Il est rentré aujourd’hui avec sa délégation. Le président Azali et sa délégation ont dépensé plusieurs milliards de francs comoriens pendant ce long séjour payé par l’argent du contribuable comorien.

Y’aurait il un bilan de ce voyage ? Azali restera t-il plus de 2 mois aux Comores ? Désormais surnommé, l’oiseau voyageur pourrait décoller dans quelques jours vers l’étranger.

Please follow and like us: