Anjouan : des retraités oubliés par l’État.

Un collectif de retraités à Ndzuani, aux Comores, se plaint de ne pas avoir reçu leurs paiements depuis deux mois. Plus de 80 retraités se sont rassemblés devant la direction régionale de la caisse des retraités pour exiger que leurs salaires soient versés et que leurs indices soient revalorisés. Les retraités ont indiqué que l’inflation et l’arrivée du mois de ramadhan les ont motivés à protester. Ils ont également prévenu qu’en cas de non-satisfaction, ils envisagent de manifester et de réclamer une loi pour des salaires décents.

Le ministre des Finances a répondu aux revendications du collectif et souhaite rencontrer les retraités pour discuter de leurs doléances. Les retraités de Ndzuani ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu leurs paiements pour les mois de janvier et de février et qu’ils n’avaient pas bénéficié des augmentations salariales liées à la valorisation de l’indice salarial. Ils ont également exhorté les fonctionnaires qui se préparent à la retraite à se joindre à leur association pour mieux comprendre leur situation et à soutenir leur lutte pour des droits équitables.

Le président de l’association des retraités de Ndzuani, Ibrahim Allaoui, a qualifié leur lutte de combat pour les retraités actuels et futurs, et a demandé à chacun de contribuer financièrement aux démarches administratives nécessaires pour poursuivre leur lutte. Les retraités ont prévenu qu’ils continueront à observer la réaction des autorités, mais qu’ils n’excluent pas une manifestation si leurs revendications ne sont pas satisfaites